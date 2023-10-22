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Представитель Дзюбы: Артему было больно в эпизоде с Фернандесом. Это вопиющая ошибка всего судейского корпуса

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Леонид Гольдман, представитель нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы, высказался о состоянии футболиста после матча с "Динамо" (0:0) в 12-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Очевидно, что ему было очень больно в том эпизоде. Защитник, я так понимаю, попал в нерв. Артем никак не мог удержаться на ногах, поэтому падение ввиду контакта с игроком не было умышленным со стороны нападающего. На мой взгляд, это вопиющая ошибка всего судейского корпуса этого матча", — сказал Гольдман.

Напомним, спортсмен получил болезненный удар в эпизоде с защитником Роберто Фернандесом, однако соответствующего наказания футболист соперника, по версии самого Дзюбы, не получил.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба в 13 матчах забил три гола и отдал три результативные передачи. Его соглашение с "Локомотивом" рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на сезон.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Дзюба Локомотив Фернандес Динамо
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