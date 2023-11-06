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Дркушич: Сочи красивее юга Италии

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Защитник "Сочи" Ваня Дркушич сравнил Сочи и юг Италии.
Фото: ФК "Сочи"
"Когда я был на юге Италии, там было очень много мусора, зато туристов встречал меньше, чем в Сочи. Но если брать всё вместе, то Сочи приятнее. Здесь лучше погода, есть много качественных ресторанов, отелей, туристических мест. Так что для меня этот город красивее и лучше, чем юг Италии", — сказал Дркушич.

24-летний Дркушич полгода выступал за итальянский клуб "Ренде". С января 2022 года Дркушич выступает за "Сочи", из состава которого впервые был вызван в сборную Словении. За неё он успел провести два матча. За "Сочи" Дркушич в общем отыграл 53 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Контракт между Дркушичем и "Сочи" истекает летом 2025 года.

Источник: Metaratings.


Дркушич Сочи
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