Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
14:00
БалтикаНе начат
Динамо
16:30
ОренбургНе начат
Сочи
19:00
РубинНе начат
Спартак
19:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Динамо Мх
16:00
СКА-ХабаровскНе начат
Тюмень
16:00
КубаньНе начат
Нефтехимик
17:00
ТорпедоНе начат
КАМАЗ
17:00
АланияНе начат
Химки
18:00
АкронНе начат
Родина
19:00
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Косово
22:45
ИзраильНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
17:00
БрентфордНе начат
Брайтон энд Хоув
17:00
ШеффилдНе начат
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Астон Вилла
17:00
ФулхэмНе начат
Челси
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
16:00
КадисНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Севилья
20:30
БетисНе начат
Атлетико
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
14:30
ЭмполиНе начат
Фиорентина
17:00
БолоньяНе начат
Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Лацио
20:00
РомаНе начат
Интер
22:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
17:30
УнионНе начат
Вердер
19:30
АйнтрахтНе начат
РБ Лейпциг
21:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
15:00
СтрасбургНе начат
Клермон
17:00
ЛорьянНе начат
Лилль
17:00
ТулузаНе начат
Мец
17:00
НантНе начат
Ренн
19:05
ЛионНе начат
Ланс
22:45
МарсельНе начат

Богосавац: Ромащенко делает все, чтобы мы двигались дальше, но не везет с результатом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац считает, что команде не везет с результатом.
Фото: Чемпионат.com
- С Ромащенко мы хорошо работаем, но не везет с результатом. Он делает все, чтобы мы двигались дальше. Если говорить про его манеру работы тренером, то в каких-то случаях он спокойный, а других - эмоциональный. Я не читал, что Ромащенко критикуют, но нам надо изменить ситуацию.

В матче 15-го тура чемпионата России "Ахмат" на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счетом 1:2. Нападающий Мохамед Конате вывел гостей вперед на 66-й минуте, однако "железнодорожники" сравняли счет на 79-й минуте благодаря точному удару полузащитника Максима Глушенкова, а еще через две минуты вышли вперед усилиями нападающего Тимура Сулейманова. Это поражение стало для грозненского коллектива пятым кряду. В 10 последних турах на счету "Ахмата" всего одна победа, три ничейных результата и шесть поражений.

Источник: "Чемпионат"

Богосавац Ахмат Ромащенко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится