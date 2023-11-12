- С Ромащенко мы хорошо работаем, но не везет с результатом. Он делает все, чтобы мы двигались дальше. Если говорить про его манеру работы тренером, то в каких-то случаях он спокойный, а других - эмоциональный. Я не читал, что Ромащенко критикуют, но нам надо изменить ситуацию.
В матче 15-го тура чемпионата России "Ахмат" на выезде уступил московскому "Локомотиву" со счетом 1:2. Нападающий Мохамед Конате вывел гостей вперед на 66-й минуте, однако "железнодорожники" сравняли счет на 79-й минуте благодаря точному удару полузащитника Максима Глушенкова, а еще через две минуты вышли вперед усилиями нападающего Тимура Сулейманова. Это поражение стало для грозненского коллектива пятым кряду. В 10 последних турах на счету "Ахмата" всего одна победа, три ничейных результата и шесть поражений.
Источник: "Чемпионат"
Богосавац: Ромащенко делает все, чтобы мы двигались дальше, но не везет с результатом
Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац считает, что команде не везет с результатом.
Фото: Чемпионат.com