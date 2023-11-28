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Защитник "Химок" Терехов: хотелось быть на первом месте

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Защитник подмосковных "Химок" Сергей Терехов подвел итоги первой части сезона Первой лиги для своей команды.
Фото: ФК "Химки"
"Хотелось быть на первом месте. С другой стороны, долгая беспроигрышная серия идет, поэтому оцениваю позитивно", — цитирует Терехова "РБ Спорт".

"Химки" идут вторыми в Первой Лиге. Команда смогла набрать 36 очков за 20 матчей. Клуб отстает от лидера чемпионата махачкалинского "Динамо" на 1 очко. После зимней паузы коллектив Терехова встретится с "Тюменью" 3 марта.

ФНЛ Первая лига Химки Терехов
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