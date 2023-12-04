- Я уже думал, что мне будут задавать этот вопрос и не хочу, как дятел, говорить одно и то же. Я уже это сказал 10 лет назад, и даже еще тогда, когда это меняли. Я за возвращение на "весну-осень"? Да, конечно. Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент, - передает слова Аршавина "РБ Спорт".
3 декабря в условиях сильного снегопада в Москве состоялись два матча 17 тура Российской премьер-лиги: ЦСКА - "Ростов" (2:0) и "Локомотив" - "Зенит" (3:1). Встреча "железнодорожников" с сине-бело-голубыми была задержана на полчаса, в результате чего пришлась на завершение снегопада и прошла в относительно приемлемых условиях. Игра "армейцев" и желто-синих проходила на сильно заснеженном поле в условиях непрекращавшейся метели. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал проведение матча в зимних условиях.
Карпин - о матче "Ростова" с ЦСКА: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Сегодня происходило убийство футбола
Карпин получил приглашение на заседание КДК по итогам матча ЦСКА - "Ростов"
Хавбек "Ростова" Уткин - в перерыве матча с ЦСКА: снег в глаза летит, я ничего не вижу!
Хавбек "Ростова" Уткин - после матча с ЦСКА: видел фото, на котором стою в перерыве в снегу. Смешно
Аршавин высказался за возвращение к календарной системе "весна-осень"
Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос о желательности возвращения к проведению чемпионата России по календарной системе "весна-осень".
Фото: ФК "Зенит"