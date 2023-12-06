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Севикян – о выборе в пользу Армении: такое решение можно принимать только сердцем

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Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян объяснил решение отказаться от выступления за сборную России и сделать выбор в пользу национальной команды Армении.
Фото: ФК "Пари НН"
– Всегда были мысли о выступлении за сборную Армении. Федерация футбола Армении периодически выходила на связь, когда я еще в Испании играл. Очень удивился вызову в сборную России, это было неожиданно. Ни с кем не созванивался и не разговаривал, только сказал клубу о том, что мне делают документы для выступления за Армению. Не было разговоров ни с Валерием Георгиевичем Карпиным, ни с РФС. Я высказался публично, и все.

Почему сделал выбор в пользу Армении? Такое решение можно принимать только сердцем. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять, – цитирует Севикяна "СЭ".

В августе 2023 года полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян получил вызов в сборную России, после чего выступил с публичным заявлением и сообщил о намерении выступать за национальную команду Армении. 22-летний уроженец Москвы успел сыграть 4 матчах в майке армянской сборной в отборе чемпионата Европы-2024, не отметившись голевыми действиями. В нынешнем сезоне Севикян принял участие во всех 17 играх чемпионата России в составе "Пари НН" и забил 4 мяча.

Нижний Новгород Сборная Армении Севикян
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