– Всегда были мысли о выступлении за сборную Армении. Федерация футбола Армении периодически выходила на связь, когда я еще в Испании играл. Очень удивился вызову в сборную России, это было неожиданно. Ни с кем не созванивался и не разговаривал, только сказал клубу о том, что мне делают документы для выступления за Армению. Не было разговоров ни с Валерием Георгиевичем Карпиным, ни с РФС. Я высказался публично, и все.
Почему сделал выбор в пользу Армении? Такое решение можно принимать только сердцем. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять, – цитирует Севикяна "СЭ".
В августе 2023 года полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян получил вызов в сборную России, после чего выступил с публичным заявлением и сообщил о намерении выступать за национальную команду Армении. 22-летний уроженец Москвы успел сыграть 4 матчах в майке армянской сборной в отборе чемпионата Европы-2024, не отметившись голевыми действиями. В нынешнем сезоне Севикян принял участие во всех 17 играх чемпионата России в составе "Пари НН" и забил 4 мяча.
Севикян – о выборе в пользу Армении: такое решение можно принимать только сердцем
Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян объяснил решение отказаться от выступления за сборную России и сделать выбор в пользу национальной команды Армении.
Фото: ФК "Пари НН"