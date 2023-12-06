"Мне вообще все равно, кто там принес, а кто не принес извинения. То приносят извинения, то приезжают учиться, то пятое-десятое. По эпизоду двоякое впечатление. И Бериша не прав, и Абаскаль", — приводит слова Мостового "СЭ".
Ранее Гильермо Абаскаль принес свои извинения перед российским футболом за случай, произошедший в матче 17-го тура "Ахмат" — "Спартак" (2:1). Напомним, наставник красно-белых получил прямую красную карточку за конфликт с полузащитником грозненцев Беришей. Футболист из Косово за провокацию испанского специалиста получил желтую карточку и продолжил игру.
Мостовой — об извинениях Абаскаля: мне вообще все равно
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал извинения наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля за ситуацию в матче с "Ахматом".
Фото: "Чемпионат"