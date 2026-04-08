Погребняк высказался об игре нападающего "Зенита"

Экс-нападающий "Зенита" Павел Погребняк прокомментировал игру форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев проводит результативный отрезок.
Видно, что Александр стал бегать — это очень важно. Бороться, бегать, прессинговать соперника. В результате работа награждается — и всё это выливается в голы", - сказал Погребняк "Чемпионату".

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

