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Андрей Аршавин назвал лучших игроков РПЛ в первой части сезона

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Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин выбрал лучших игроков первой части чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идёт на первом месте. На сегодняшний день это "Краснодар". Поэтому я бы назвал Кордобу и Сперцяна. Также отмечу молодого Никиту Кривцова", - цитирует Аршавина Metaratings.

"Краснодар" ушел на зимнюю паузу в статусе лидера РПЛ, опережая "Зенит" на два очка. Нападающий "быков" Джон Кордоба забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 16-ти матчах РПЛ. Эдуард Сперцян забил столько же мячей, но отдал на два ассиста меньше и провел на два матча больше. Никита Кривцов отметился лишь одним забитым мячом, который принес победу над ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

Зенит Аршавин Кордоба Сперцян Кривцов
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