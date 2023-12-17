"Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идёт на первом месте. На сегодняшний день это "Краснодар". Поэтому я бы назвал Кордобу и Сперцяна. Также отмечу молодого Никиту Кривцова", - цитирует Аршавина Metaratings.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу в статусе лидера РПЛ, опережая "Зенит" на два очка. Нападающий "быков" Джон Кордоба забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 16-ти матчах РПЛ. Эдуард Сперцян забил столько же мячей, но отдал на два ассиста меньше и провел на два матча больше. Никита Кривцов отметился лишь одним забитым мячом, который принес победу над ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (1:0).
Андрей Аршавин назвал лучших игроков РПЛ в первой части сезона
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин выбрал лучших игроков первой части чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"