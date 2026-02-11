Тюкавин рассказал о целях "Динамо" на весну

"Личная и командная цель на весну?
Помогать команде подниматься в турнирной таблице и выиграть трофей в Кубке.Кубок - приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать весла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее", - сказал Тюкавин "Матч ТВ".
В текущем сезоне за московское "Динамо" Константин Тюкавин провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость российского нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Следующий матч "Динамо" в РПЛ состоится 1 марта против самарских "Крыльев Советов".