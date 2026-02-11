Матчи Скрыть

Тюкавин рассказал о целях "Динамо" на весну

Футболист "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о личных и командных целях на весеннюю часть сезона.
Фото: ФК "Динамо"
Игрок отметил, что хочет выиграть Кубок России в этом сезоне.

"Личная и командная цель на весну?

Помогать команде подниматься в турнирной таблице и выиграть трофей в Кубке.
Кубок - приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать весла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее", - сказал Тюкавин "Матч ТВ".

В текущем сезоне за московское "Динамо" Константин Тюкавин провел 15 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость российского нападающего по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко в 18-ти матчах. Следующий матч "Динамо" в РПЛ состоится 1 марта против самарских "Крыльев Советов".

