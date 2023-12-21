– Мне кажется, футболисты заслужили высокие зарплаты. Во-первых, потому что пробиться в команду РПЛ куда сложнее, чем в лыжную или биатлонную сборную – конкуренция куда выше. Во-вторых, вероятность травмы куда выше большинства других видов спорта. Если спортсмен рискует пропустить целый сезон и-?за какой?нибудь передней крестообразной связки буквально в каждой игре, то и оплачиваться его работа должна лучше, нет? В?третьих, футбол гораздо более популярен. Цифры просмотров не врут – они решают! – цитирует Степанову "Матч ТВ".
Ранее гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что ей обидно. что футболисты зарабатывают гораздо больше представителей ее вида спорта. По ее словам, гимнасты тренируются по 7-8 часов ежедневно, в то время как игроки футбольных клубов ограничиваются 3-4 часами занятий. Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина констатировала, что разница в окладах между футболистами и атлетами из других дисциплин "всегда была, есть и будет".
Лыжница Степанова: футболисты заслужили высокие зарплаты, цифры просмотров не врут
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова выразила мнение, что футболисты заслужили высокие зарплаты.
Фото: "Матч ТВ"