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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
2 - 1 2 1
ГанаЗавершен
Панама
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Колумбия
0 - 0 0 0
ПортугалияЗавершен
ДР Конго
3 - 1 3 1
УзбекистанЗавершен
Иордания
0 - 2 0 2
Аргентина1 тайм
Алжир
0 - 1 0 1
Австрия1 тайм
ЮАР
22:00
КанадаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
16:00
НефтехимикНе начат

Кот-д`Ивуар - Норвегия. 30 июня 2026 20:00

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 Чемпионат мира-2026

1/16 финала
   
        

        
        
        	

	




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Сборная Кот-д’Ивуара Сборная Норвегии Чемпионат Мира

     
        
        





        

            
                
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