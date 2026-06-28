Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
2 - 1 2 1
ГанаЗавершен
Панама
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Колумбия
0 - 0 0 0
ПортугалияЗавершен
ДР Конго
3 - 1 3 1
УзбекистанЗавершен
Иордания
1 - 3 1 3
АргентинаЗавершен
Алжир
3 - 3 3 3
АвстрияЗавершен
ЮАР
22:00
КанадаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
16:00
НефтехимикНе начат

Англия - ДР Конго. 1 июля 2026 19:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Чемпионат мира-2026

1/16 финала
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Англия - ДР Конго?


	



Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Сборная Англии Сборная ДР Конго Чемпионат Мира

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?