Определились уже три пары 1/8 финала чемпионата мира

После победы Франции над Швецией на чемпионате мира - 2026 сформировалась ещё одна пара 1/8 финала.

Фото: ФИФА

Команда Дидье Дешама уверенно прошла первый раунд плей-офф, выиграв со счётом 3:0. Дубль в составе французской сборной оформил Килиан Мбаппе, ещё один мяч забил Брэдли Баркола.



В следующем раунде Франция встретится с Парагваем, который ранее выбил Германию в серии пенальти.



На данный момент известны уже три пары 1/8 финала ЧМ-2026: 4 июля сыграют Канада и Марокко, а 5 июля состоятся матчи Парагвай - Франция и Бразилия - Норвегия.