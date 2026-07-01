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Определились уже три пары 1/8 финала чемпионата мира

После победы Франции над Швецией на чемпионате мира - 2026 сформировалась ещё одна пара 1/8 финала.
Фото: ФИФА
Команда Дидье Дешама уверенно прошла первый раунд плей-офф, выиграв со счётом 3:0. Дубль в составе французской сборной оформил Килиан Мбаппе, ещё один мяч забил Брэдли Баркола.

В следующем раунде Франция встретится с Парагваем, который ранее выбил Германию в серии пенальти.

На данный момент известны уже три пары 1/8 финала ЧМ-2026: 4 июля сыграют Канада и Марокко, а 5 июля состоятся матчи Парагвай - Франция и Бразилия - Норвегия.

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