Франция не оставила шансов сборной Швеции в матче 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

В матче 1/16 финала команда Дидье Дешама не оставила шансов Швеции, отправив в ворота соперника три безответных мяча.



Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Ещё один гол в составе "трёхцветных" забил Брэдли Баркола. Итоговый счёт - 3:0 в пользу французской сборной.



Благодаря этой победе Франция вышла в 1/8 финала мирового первенства, где 5 июля встретится с Парагваем.