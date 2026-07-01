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Франция не оставила шансов сборной Швеции в матче 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
В матче 1/16 финала команда Дидье Дешама не оставила шансов Швеции, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Ещё один гол в составе "трёхцветных" забил Брэдли Баркола. Итоговый счёт - 3:0 в пользу французской сборной.

Благодаря этой победе Франция вышла в 1/8 финала мирового первенства, где 5 июля встретится с Парагваем.

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