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Агент Ди Лусиано: он всегда хотел играть за ЦСКА, поэтому мы не ищем новый клуб

Франко Грасси, агент защитника ЦСКА Рамиро Ди Лусиано, ответил на вопрос о возможном уходе своего клиента этим летом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Ди Лусиано рад быть в ЦСКА, вчера он провел товарищеский матч против "Шинника".

Рамиро всегда хотел играть за ЦСКА, поэтому мы не ищем ему новый клуб. Надеюсь, что он останется в команде на следующий сезон", - сказал агент.

Ди Лусиано пополнил состав московского ЦСКА летом прошлого года. Стороны подписали трудовое соглашение до конца июня 2028 года. В составе "армейцев" крайний правый защитник принял участие в 3 матчах, в которых провел на поле 141 минуту и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 22-летнего аргентинца в 800 тысяч евро.

Источник: "СЭ"

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