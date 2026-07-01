Агент Ди Лусиано: он всегда хотел играть за ЦСКА, поэтому мы не ищем новый клуб

Рамиро всегда хотел играть за ЦСКА, поэтому мы не ищем ему новый клуб. Надеюсь, что он останется в команде на следующий сезон", - сказал агент.
Ди Лусиано пополнил состав московского ЦСКА летом прошлого года. Стороны подписали трудовое соглашение до конца июня 2028 года. В составе "армейцев" крайний правый защитник принял участие в 3 матчах, в которых провел на поле 141 минуту и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 22-летнего аргентинца в 800 тысяч евро.
Источник: "СЭ"