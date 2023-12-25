"Мы слухи, особенно фейковые слухи не комментируем", - цитирует Медведева "Спорт День за Днем".
Александр Ерохин, играющий на позиции атакующего полузащитника, выступает за "Зенит" с лета 2017 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В этом сезоне 34-летний хавбек принял участие в 18 матчах за "сине-бело-голубых" и отдал три голевых ассиста.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что Ерохин может перейти в "Сочи".
Медведев назвал фейковыми слухами информацию о переходе Ерохина в "Сочи"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи, отправляющие хавбека Александра Ерохина в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"