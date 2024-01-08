"Вполне приемлемый и закономерный трансфер. Салтыков показывал хорошую игру и был одним из самых заметных среди молодых футболистов. Следует отметить, что "Крылья Советов" - это кузница кадров. Многие ребята, которые находятся в "Локомотиве", являются выходцами из "Чертаново" и "Крыльев Советов". Поэтому Салтыкову проще будет адаптироваться в новой команде. Уверен, что его ждет серьезное будущее", - заявил Игнатьев.
Напомним, 19-летний вингер Никита Салтыков стал игроком московского "Локомотива", однако однако дебютировать за "железнодорожников" он сможет лишь в следующем сезоне. Весеннюю часть текущего сезона футболист проведет в "Крыльях Советов", в составе которых уже записал на свой счет 4+4 по системе гол+пас в сезоне 2023/24 РПЛ.
Салтыков является воспитанником "Чертаново", а за самарские "Крылья Советов" выступает с февраля 2022-го года.
Источник: "Евро-Футбол"
Борис Игнатьев - о Салтыкове в "Локомотиве": закономерный трансфер, его ждет серьезное будущее
Футбольный тренер Борис Игнатьев прокомментировал трансфер вингера "Крыльев Советов" Никиты Салтыкова в "Локомотив".
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"