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Борис Игнатьев - о Салтыкове в "Локомотиве": закономерный трансфер, его ждет серьезное будущее

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Футбольный тренер Борис Игнатьев прокомментировал трансфер вингера "Крыльев Советов" Никиты Салтыкова в "Локомотив".
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"
"Вполне приемлемый и закономерный трансфер. Салтыков показывал хорошую игру и был одним из самых заметных среди молодых футболистов. Следует отметить, что "Крылья Советов" - это кузница кадров. Многие ребята, которые находятся в "Локомотиве", являются выходцами из "Чертаново" и "Крыльев Советов". Поэтому Салтыкову проще будет адаптироваться в новой команде. Уверен, что его ждет серьезное будущее", - заявил Игнатьев.

Напомним, 19-летний вингер Никита Салтыков стал игроком московского "Локомотива", однако однако дебютировать за "железнодорожников" он сможет лишь в следующем сезоне. Весеннюю часть текущего сезона футболист проведет в "Крыльях Советов", в составе которых уже записал на свой счет 4+4 по системе гол+пас в сезоне 2023/24 РПЛ.

Салтыков является воспитанником "Чертаново", а за самарские "Крылья Советов" выступает с февраля 2022-го года.

Источник: "Евро-Футбол"

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