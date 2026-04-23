Бакаев прокомментировал ситуацию с контрактами двух игроков "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев прокомментировал ситуацию с контрактами Артёма Карпукаса и Дмитрия Воробьёва.
Фото: ФК "Локомотив"
Игрок отметил, что не вмешивается в переговорный процесс, но подчеркнул важность сохранения ключевых футболистов в составе команды.

- Честно, я не лезу в это, не моё дело. Но я очень надеюсь, что ребята продлятся, потому что это важные игроки для нашей команды. Я очень надеюсь, что мы сохраним этот костяк, - цитирует футболиста "Советский спорт".

Карпукас является воспитанником клуба и уже провёл за основную команду 136 матчей, в которых отметился 5 голами и 5 результативными передачами. Его действующее соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

Воробьёв выступает за "Локомотив" с лета 2024 года. За это время нападающий сыграл 69 матчей, записав на свой счёт 25 голов и 11 ассистов.

