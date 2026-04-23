"Зенит" отреагировал на пенальти в матче с "Локомотивом"

Пресс-служба "Зенита" прокомментировала эпизод с пенальти в концовке матча 26-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:0).
Фото: ФК "Локомотив"
В добавленное время в ворота петербуржцев был назначен одиннадцатиметровый после просмотра VAR, однако удар реализован не был.

- Пенальти в наши ворота. За что? Хороший вопрос, - говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

После этого тура "Зенит" с 56 очками сохраняет лидерство в таблице. "Локомотив" располагается на третьем месте, имея 49 баллов.

