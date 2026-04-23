Экс-тренер "Спартака" заявил, что команда обязана обыгрывать "Краснодар"

Бывший тренер "Спартака" Геннадий Морозов поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в 26-м туре РПЛ.
Он отметил, что для московской команды предстоящая игра имеет ключевое значение и подчеркнул, за счёт чего можно добиться результата.

- "Спартак" обязан обыгрывать "Краснодар". Этот матч сейчас - самый важный. Их можно обыграть за счёт быстрой и комбинационной игры, - приводит слова Морозова "Советский спорт".

Перед очной встречей команды находятся в верхней части таблицы, но решают разные задачи. Московский клуб держится в зоне борьбы за медали, имея 45 очков, тогда как южане продолжают преследование лидера, располагаясь на второй позиции с 54 баллами.

Игра пройдёт 23 апреля, стартовый свисток запланирован на 19:45 по московскому времени.

