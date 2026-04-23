Семак - о матче с "Локомотивом": потеряли два очка

- В нашей ситуации, конечно, два очка потеряли. Нам нужна была победа. Надо отдать должное Адамову, который отразил пенальти. Всё-таки плюс одно очко - это всегда плюс одно очко, - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Встреча прошла в Москве на "РЖД Арене" и завершилась без забитых мячей. В концовке матча был назначен пенальти в ворота петербургской команды, однако Николай Комличенко не смог его реализовать.
"Зенит" идёт первым в РПЛ, опережая "Краснодар" на два очка. При этом у южной команды есть игра в запасе - против "Спартака" в гостях.