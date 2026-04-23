Российская премьер-лига

Оренбург
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
РубинЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен

Первая лига

Спартак Кострома
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен
Волга Ул
2 - 1 2 1
ЧайкаЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Сокол
0 - 4 0 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
4 - 0 4 0
ЧерноморецЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Факел
2 - 2 2 2
ШинникЗавершен
Ротор
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен

Семак - о матче с "Локомотивом": потеряли два очка

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ничью с "Локомотивом" (0:0) в матче 26-го тура РПЛ.
Он отметил, что команда рассчитывала на победу и потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.

- В нашей ситуации, конечно, два очка потеряли. Нам нужна была победа. Надо отдать должное Адамову, который отразил пенальти. Всё-таки плюс одно очко - это всегда плюс одно очко, - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Встреча прошла в Москве на "РЖД Арене" и завершилась без забитых мячей. В концовке матча был назначен пенальти в ворота петербургской команды, однако Николай Комличенко не смог его реализовать.

"Зенит" идёт первым в РПЛ, опережая "Краснодар" на два очка. При этом у южной команды есть игра в запасе - против "Спартака" в гостях.

