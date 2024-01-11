— Я бы не назвал себя лучшим футболистом РПЛ ушедшего года. Я бы назвал Квинси Промеса или Клаудиньо, кого-то из них, — цитирует Тюкавина “КП Спорт”.
Ранее стало известно о том, что форвард московского “Динамо” Константин Тюкавин оказался лауреатом премии “Первая пятерка” в 2023 году.
Напомним, Тюкавин в текущем сезоне провел 23 матча в составе бело-голубых. Российский форвард сумел записать на свой счет девять забитых мячей.
Тюкавин не считает себя лучшим игроком РПЛ в 2023 году
Нападающий “Динамо” Константин Тюкавин назвал лучшего игрока РПЛ в 2023 году.
Фото: "Матч ТВ"