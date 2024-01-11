"Команды продолжают борьбу за чемпионство, но уже в рамках трансферного окна. Все понимали, что "Зенит" будет покупать новых игроков, ведь команда ушла на перерыв на втором месте, это их разозлило. Возможно. "Краснодару" нужно отвечать на такой ход. С нынешним раскладом сил "Краснодару" будет очень тяжело, ведь бразильцы наверняка быстро адаптируются в "Зените", ведь их там целая диаспора собралась", - сказал Деменко.
"Краснодар" ушел на паузу в чемпионате в статусе "зимнего чемпиона". В активе "быков" 38 очков в 18-ти матчах РПЛ. "Зенит" отстает от "Краснодара" на 2 очка, подопечные Сергея Семака набрали 36.
В зимнее трансферное окно "Зенит" уже совершил четыре подписания, среди которых трансфер российского полузащитника Ильзата Ахметова непосредственно из "Краснодара". Помимо Ахметова состав команды пополнили: бразильский защитник Нино из "Флуминенсе", правый вингер Артур - чемпион Бразилии в составе "Палмейраса" и левый вингер Педро из "Коринтианса", о приобретении которого было объявлено заранее.
"Краснодар" же до сих пор усилился лишь одним футболистом. Состав команды пополнил колумбийский опорник Кевин Кастаньо из мексикаеского "Крус Асуль". За его трансфер "горожане" заплатили 7.3 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Деменко: "Краснодару" должен ответить на трансферы Ахметова и бразильцев
Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко оценил работу "Зенита" и "Краснодара" на трансферном рынке.
Фото: официальный сайт "Краснодара"