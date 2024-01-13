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Радимов объяснил продажу Севикяна в "Ференцварош"

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал продажу "Пари НН" Севикяна в "Ференцварош"
Фото: ФК "Пари НН"
"Я думаю, что в "Пари НН" соображают. Не случайно отпускают футболиста и могут на нем заработать. И берут на его позицию других, которых они могут развивать, с примерно похожими характеристиками, хотя надо отметить, что Севикян — один из немногих в нашем чемпионате, способный очень легко обыгрывать один в один", - цитирует Радимова "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что венгерский "Ференцварош" готов выплатить за Севикяна 1,1 миллион евро отступных и подписать контракт с игроком. Полузащитник принял участие в 24-ех матчах российского клуба во всех турнирах и отметился семью забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Севикяна в 1,8 миллиона евро. "Пари НН" ушел на зимнюю паузу, занимая девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. После паузы команда Сергея Юрана сыграет с воронежским "Факелом".

Радимов Севикян Нижний Новгород Ференцварош
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