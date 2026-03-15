Встреча завершилась результативной победой каталонского клуба со счётом 5:2.
Главным героем матча стал Рафиния - бразилец оформил хет-трик, дважды реализовав пенальти и ещё раз отличившись с игры. Также по мячу за хозяев забили Дани Ольмо и Жоау Канселу. В составе гостей голами отметились Осо и Джибриль Соу.
Благодаря этой победе каталонская команда набрала 70 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, а "Севилья" с 31 очком занимает 14-е место.
"Барселона" дома разгромила "Севилью"
"Барселона" уверенно разобралась с "Севильей" в игре 28-го тура чемпионата Испании.
Фото: AS