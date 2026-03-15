Счёт в игре открыл защитник хозяев Игор Вуячич. Незадолго до перерыва гости остались в меньшинстве - красную карточку получил Максим Ненахов. Во втором тайме преимущество казанцев укрепили Егор Тесленко и Даниил Кузнецов.
"Рубин" имеет 29 очков и располагается на восьмой позиции в таблице РПЛ. "Локомотив" с 41 баллом занимает третье место.
Голы: Вуячич, 23, Тесленко, 55, Кузнецов, 70.
"Рубин": Ставер, Тесленко (Грицаенко, 62), Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков (Нижегородов, 75), Йочич (Кузнецов, 62), Грипши (Зотов, 75), Кузяев, Ходжа (Иванов, 84).
"Локомотив": Митрюшкин, Фассон (Рамирес, 72), Ньямси, Ненахов, Морозов, Бакаев (Сильянов, 46), Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв (Мялковский, 72), Руденко (Вера, 72).
Предупреждения: Ненахов, 22, Тесленко, 50, Воробьёв, 61, Ньямси, 78, Батраков, 80, Мялковский, 90+1.
Удаление: Ненахов, 44.
"Локомотив" в меньшинстве с крупным счётом проиграл "Рубину"
В матче 21-го тура чемпионата России "Рубин" на своём поле одержал победу над "Локомотивом".
