– Дай бог, чтобы этот трансфер дал и Севикяну, и “Ференцварошу” то, чего хотят обе стороны. Это непростой клуб для игрока, потому что команда всегда на ведущих ролях. Плюс команда очень интернациональная.
Ранее стало известно о том, что полузащитник “Пари НН” Эдгар Севикян сменит клубную прописку. Генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов заявил, что футболист сборной Армении продолжит карьеру в венгерском “Ференцвароше”. В ближайшее время Эдгар пройдет медобследование для того, чтобы закрыть трансфер в европейский клуб.
Напомним, Станислав Черчесов возглавлял венгерский “Ференцварош” с 2021 по 2023 год.
Источник: “Чемпионат”
Черчесов: “Ференцварош” – это непростой клуб для Севикяна
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящем трансфере полузащитника нижегородского “Пари НН” Эдгара Севикяна в венгерский “Ференцварош”.
Фото: РИА Новости