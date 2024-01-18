– Если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что клубы из Турции и Саудовской Аравии заинтересованы в подписании защитника московского ЦСКА Виллиана Роши.
Напомним, Роша имеет действующее трудовое соглашение с московским ЦСКА до лета 2025 года. Он играет за армейцев с сентября 2022 года.
Источник: “СЭ”
Роша: если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться в ЦСКА
Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем будущем в стане российской команды.
Фото: ПФК ЦСКА