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Роша: если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться в ЦСКА

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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем будущем в стане российской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
– Если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что клубы из Турции и Саудовской Аравии заинтересованы в подписании защитника московского ЦСКА Виллиана Роши.

Напомним, Роша имеет действующее трудовое соглашение с московским ЦСКА до лета 2025 года. Он играет за армейцев с сентября 2022 года.

Источник: “СЭ”

Роша ЦСКА
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