Московское "Динамо" продлило контракт с голкипером команды Игорем Лещуком. Новое соглашение между клубом и футболистом будет действовать до конца сезона 2027/28.
Воспитанник "Динамо" Лещук выступает за основную команду "бело-голубых" с 2018-го года. За 7 неполных сезонов в активе вратаря 28 матчей в РПЛ, в которых он пропустил 35 мячей. В текущем сезоне в активе Лещука 7 матчей в чемпионате и 4 - в кубке России в составе "Динамо". В январе к команде присоединился белорусский голкипер Андрей Кудравец, который подписал контракт еще летом, но до конца календарного года остался в БАТЭ на правах аренды.
По итогам первой части сезона "бело-голубые" занимают 3-е место в турнирной таблице и на 6 очков отстают от лидирующего "Краснодара". В активе "Динамо" 32 очка.
Источник: официальный сайт "Динамо"
Официально: Лещук продлил контракт с "Динамо"
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук подписал с клубом новое соглашение до лета 2028-го года.
Фото: ФК "Динамо"