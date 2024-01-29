- "Разочаровал" — все-таки слишком громкое слово применительно к Сергею. Хотя определенные вопросы его игра, конечно, оставила. У него были разные матчи, в том числе и те, в которых он напрямую влиял на результат.
Сергей Пиняев, играющий на позиции крайнего левого нападающего, перебрался из "Крыльев Советов" в московский "Локомотив" в январе 2023 года. Сумма компенсации составила 2,60 миллиона евро. Стороны подписали контракт до конца декабря 2026 года. В текущем сезоне 19-летний форвард провел за "железнодорожников" 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Источник: "СЭ"
Осинькин - о Пиняеве в "Локомотиве": определенные вопросы его игра, конечно, оставила
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил игру экс-игрока самарцев Сергея Пиняева за "Локомотив".
Фото: "СЭ"