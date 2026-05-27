По информации инсайдера, каталонский клуб согласовал трансфер вингера "Ньюкасла". Сообщается, что гарантированная сумма сделки составит 70 миллионов евро, а с учётом бонусов может превысить отметку в 80 миллионов.
Уже в четверг английский футболист должен прибыть в Барселону для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.
За "Ньюкасл" атакующий игрок выступал с января 2023 года.
"Барселона" договорилась о трансфере игрока из АПЛ за 70 млн евро - источник
Фабрицио Романо подтвердил договорённость между "Барселоной" и Энтони Гордоном.
