"Барселона" договорилась о трансфере игрока из АПЛ за 70 млн евро - источник

Фабрицио Романо подтвердил договорённость между "Барселоной" и Энтони Гордоном.

Фото: Getty Images

По информации инсайдера, каталонский клуб согласовал трансфер вингера "Ньюкасла". Сообщается, что гарантированная сумма сделки составит 70 миллионов евро, а с учётом бонусов может превысить отметку в 80 миллионов.



Уже в четверг английский футболист должен прибыть в Барселону для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.



За "Ньюкасл" атакующий игрок выступал с января 2023 года.

