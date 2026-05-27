Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм

"Барселона" договорилась о трансфере игрока из АПЛ за 70 млн евро - источник

Фабрицио Романо подтвердил договорённость между "Барселоной" и Энтони Гордоном.
Фото: Getty Images
По информации инсайдера, каталонский клуб согласовал трансфер вингера "Ньюкасла". Сообщается, что гарантированная сумма сделки составит 70 миллионов евро, а с учётом бонусов может превысить отметку в 80 миллионов.

Уже в четверг английский футболист должен прибыть в Барселону для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

За "Ньюкасл" атакующий игрок выступал с января 2023 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится