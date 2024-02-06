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"СЭ": ЦСКА предложил Чалову контракт до 2027 года

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Московский ЦСКА предложил Федору Чалову новый контракт до конца сезоне-2026/2027.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, руководство ЦСКА предложило Федору Чалову контракт до лета 2027 года. Ранее стало известно, что игрок улетел с зимних сборов в Москву для обсуждения нового трудового соглашения.

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 25 матчей и отметился 11-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 12 миллионов евро. Контракт игрока сборной России с "армейцами" истекает в конце текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмую строчку и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.

Источник: "СЭ"

ЦСКА Чалов
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