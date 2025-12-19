"Оставим эту тему без комментариев, как и любые трансферные слухи", - приводит слова Криппа "Советский Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что миланский "Интер" нацелился на полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Сообщалось, что переход может состояться в зимнее трансферное окно. По итогам прошлого сезона Сперцян был признан лучшим полузащитником Российской Премьер-Лиги.
В "Интере" высказались о возможном подписании полузащитника "Краснодара"
