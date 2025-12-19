Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

В "Интере" высказались о возможном подписании полузащитника "Краснодара"

Пресс-атташе "Интера" Луиджи Криппа высказался о возможном подписании полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Оставим эту тему без комментариев, как и любые трансферные слухи", - приводит слова Криппа "Советский Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что миланский "Интер" нацелился на полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Сообщалось, что переход может состояться в зимнее трансферное окно. По итогам прошлого сезона Сперцян был признан лучшим полузащитником Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится