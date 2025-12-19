Матчи Скрыть

Агент Сильянова рассказал, может ли защитник покинуть "Локомотив" зимой

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Локомотива" Александра Сильянова, рассказал, может ли его клиент сменить клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
"Думаю, трансфер Александра в другой клуб этой зимой маловероятен. "Локомотив" не намерен с ним расставаться, Сильянов — важная часть команды", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

В сезоне-2025/26 Александр Сильянов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1+1 по системе "гол+пас". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 7 миллионов евро, контракт игрока со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года.

