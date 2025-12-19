"Понятно, что не вовремя Матвей сломал руку. Ему бы дальше играть и завоевывать место. Естественно, пожелаем ему здоровья, чтобы он быстрее встал на ноги и опять занял место в воротах", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".
Сегодня, 19 декабря, пресс-служба "ПСЖ" сообщила о травме российского голкипера Матвея Сафонова - у него диагностирован перелом руки из-за которого россиянин пропустит около 4 недель.
Напомним, что "ПСЖ" одержал победу над "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка со счетом 1:1 (2:1 - пен.). В послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов российский голкипер Матвей Сафонов отбил 4 пенальти и принес своей команде победу.
Российский голкипер выступает за парижан с лета 2024 года, в составе "ПСЖ" Сафонов стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, победителем Лиги чемпионов УЕФА.
"Не вовремя Матвей сломал руку". Черчесов поддержал Сафонова
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поддержал голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
