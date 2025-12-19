Матчи Скрыть

Непомнящий: РПЛ - пятая или шестая лига по силе в Европе

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил уровень чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я вполне хорошо отношусь к нашему футболу. Уровень чемпионата в Европе – пятый или шестой. Лига очень увлекательная, растут хорошие игроки. "Локомотив" и "Балтика" с россиянами выглядят отлично", - цитирует Непомнящего Metaratings.

Напомним, что российские клубы и сборная России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

Действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги является "Краснодар", который по итогам прошлого сезона впервые в истории смог завоевать золотые медали. Серебряным призером является петербургский "Зенит", бронзовым - ЦСКА. Красно-синие также являются действующими обладателями Кубка страны.

