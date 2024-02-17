"Айсауи — приобретение на перспективу. Сложно говорить, станет ли он усилением в будущем. Невозможно предугадать перспективы, планы. Но пример Файзуллаева дает надежду, что и этот трансфер выстрелит", - цитирует Алдонина "Чемпионат".
Ранее стало известно о том, что Айсауи успешно прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА и вскоре сделка будет официально закрыта. Российский клуб может заплатить за переход алжирца 150 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.а
Алдонин - о возможном переходе Айсауи в ЦСКА: пример Файзуллаева дает надежду, что и этот трансфер выстрелит
Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о возможном переходе алжирского полузащитника Ахмеда Айсауи в стан "армейцев".
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