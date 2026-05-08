Для клуба это будет первое появление в элитном дивизионе страны.
Команда была основана в 2015 году, а теперь впервые поднялась в РПЛ. После выхода "Родины" число московских клубов в чемпионате России увеличится до пяти. Помимо неё, столицу в турнире представят "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив".
Ранее путёвку в следующий сезон Премьер-лиги также оформил воронежский "Факел".
В следующем сезоне РПЛ сыграют пять московских клубов
Московская "Родина" гарантировала себе участие в Российской премьер-лиге сезона-2026/2027.
Фото: ФК "Родина"