"Вероятность трансфера Жорже Фернандеша из "Витории Гимарайнш" в ЦСКА сейчас оценю в 70 процентов", - приводит слова Траоре "Чемпионат".
В текущем сезоне Фернандеш провел за португальский клуб 27 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 1,8 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Агент Фернандеша сообщил, что его клиент с вероятностью в 70 процентов присоединится к ЦСКА
Футбольный агент Секу Траоре, представляющий интересы защитника "Витории Гимарайнш" Жорже Фернандеша, оценил вероятость перехода своего клиента в ЦСКА.
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