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Президент "Спартака" Суботица: ведем переговоры по Джурасовичу с двумя российскими клубами

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Президент "Спартака" из Суботицы Никола Симович подтвердил факт переговоров с российскими клубами по защитнику Алексе Джурасовичу.
Фото: Getty Images
"Мы ведем переговоры с двумя российскими клубами. Мы готовы отпустить игрока этой зимой за сумму, которая нас устроит. Сколько мы хотим выручить за Джурасовича? Мы не хотим называть конкретные цифры", - цитирует Симовича "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что два клуба российской Премьер-лиги проявляют интерес к центральному защитнику "Спартака" из Суботицы Алексе Джурасовичу.

21-летний футболист является воспитанником "Спартака" Суботица. Его действующий контракт рассчитан до конца мая 2027 года. В текущем сезоне Джурасович провел за сербский клуб 4 матча, в которых не отметился голевыми действиями. Transfermerkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 50 тысяч евро.

Спартак Суботица Российские трансферы
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