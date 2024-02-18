"Мы ведем переговоры с двумя российскими клубами. Мы готовы отпустить игрока этой зимой за сумму, которая нас устроит. Сколько мы хотим выручить за Джурасовича? Мы не хотим называть конкретные цифры", - цитирует Симовича "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось о том, что два клуба российской Премьер-лиги проявляют интерес к центральному защитнику "Спартака" из Суботицы Алексе Джурасовичу.
21-летний футболист является воспитанником "Спартака" Суботица. Его действующий контракт рассчитан до конца мая 2027 года. В текущем сезоне Джурасович провел за сербский клуб 4 матча, в которых не отметился голевыми действиями. Transfermerkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 50 тысяч евро.
Президент "Спартака" Суботица: ведем переговоры по Джурасовичу с двумя российскими клубами
Президент "Спартака" из Суботицы Никола Симович подтвердил факт переговоров с российскими клубами по защитнику Алексе Джурасовичу.
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