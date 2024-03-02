— Тяжело ли было начать после длинной паузы? Нет, наверное, не тяжело. Но я думаю, сам матч по интенсивности и содержанию очень приличным был. Особенно во втором тайме, хорошая половина.
Напомним, в пятницу, 1 марта 2024 года, возобновился чемпионат России по футболу сезона-2023/2024. В первом матче 19-го тура РПЛ сыграли “Ростов” и “Крылья Советов” из Самары. Встреча прошла в Ростове. Она закончилась победой южан со счетом 2:0. Отметим, что автором первого гола после возобновления сезона в РПЛ стал форвард ростовчан Егор Голенков.
Источник: “РБ Спорт”
Голенков – о победе над “Крыльями Советов”: матч по содержанию был очень приличным
Нападающий “Ростова” Егор Голенков прокомментировал победу над “Крыльями Советов” (2:0) в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"