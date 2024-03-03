"Я считаю, что если мы набираем очки и не проигрываем, можно положительно оценить исход матча. Мы смогли набрать одно очко, к сожалению, не сумели победить. Сложно играть на таком поле против такого мотивированного соперника, которого поддерживают болельщики. Неважно, какой матч - товарищеский, официальный, всегда нужно играть на победу", - заявил Морено.
"Сочи" и "Балтика" занимают два последних места в турнирной таблице РПЛ текущего сезона. Встреча двух аутсайдеров в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги завершилась вничью. Команды голов не забили. "Сочи" остался на последнем месте. В активе команды 12 очков, которые были набраны в 19-ти матчах.
В активе "Балтики" 14-очков. Занимающий 14-е место "Оренбург" опережает "Балтику" и "Сочи" на 2 и 4 очка соответственно.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Сочи" Морено - об игре с "Балтикой": сложно играть на таком поле против такого соперника
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено прокомментировал ничью своей команды в матче с калининградской "Балтикой".
Фото: ФК "Сочи"