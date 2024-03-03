Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
ЛокомотивЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
3 - 0 3 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бёрнли
0 - 2 0 2
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
5 - 1 5 1
ГранадаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
БетисЗавершен
Мальорка
1 - 0 1 0
ЖиронаЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Фрозиноне
1 - 1 1 1
ЛеччеЗавершен
Эмполи
0 - 1 0 1
КальяриЗавершен
Аталанта
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Хоффенхайм
2 - 1 2 1
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Брест
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Монпелье
2 - 2 2 2
СтрасбургЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
МетцЗавершен
Ренн
1 - 2 1 2
ЛорьянЗавершен
Лион
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм

Тренер "Сочи" Морено - об игре с "Балтикой": сложно играть на таком поле против такого соперника

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено прокомментировал ничью своей команды в матче с калининградской "Балтикой".
Фото: ФК "Сочи"
"Я считаю, что если мы набираем очки и не проигрываем, можно положительно оценить исход матча. Мы смогли набрать одно очко, к сожалению, не сумели победить. Сложно играть на таком поле против такого мотивированного соперника, которого поддерживают болельщики. Неважно, какой матч - товарищеский, официальный, всегда нужно играть на победу", - заявил Морено.

"Сочи" и "Балтика" занимают два последних места в турнирной таблице РПЛ текущего сезона. Встреча двух аутсайдеров в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги завершилась вничью. Команды голов не забили. "Сочи" остался на последнем месте. В активе команды 12 очков, которые были набраны в 19-ти матчах.

В активе "Балтики" 14-очков. Занимающий 14-е место "Оренбург" опережает "Балтику" и "Сочи" на 2 и 4 очка соответственно.

Источник: "Матч ТВ"

Сочи Балтика Морено
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится