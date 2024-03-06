Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о нынешнем положении дел в «Спартаке». По словам Масалитина, в противостоянии 19 тура РПЛ против «Зенита» «красно-белые» тактически были сильнее своих оппонентов. Масалитин также сообщил, что его удивило решение Гильермо Абаскаля сыграть схемой 4-4-2, а также он отметил качественную игру Срджана Бабича.
«Сейчас пишут, что Промес должен вылететь из Эмиратов в ближайшее время. В «Спартаке» постоянно происходят какие?то перипетии. То Абаскаль уходит, то остается, то с Промесом проблемы, то поле не готово. Ничего хорошего в этом нет. Хотелось бы, чтобы эти все интриги были на поле, и успех тож», - передает слова Масалитина «Матч ТВ».
Масалитин: хочется, чтобы все интриги "Спартака" были на поле
Фото: "РБ-Спорт"