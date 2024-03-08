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Наставник "Краснодара" Ивич: кроме гола, у "Ростова" не было моментов

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Наставник "Краснодара" Владимир Ивич высказался о поражении своих подопечных от "Ростова" в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы начали игру без уверенности. Это было проблемой. Не учитывая гол "Ростова", у них не было моментов. Мы создавали шансы, момент был у Кордобы в первом тайме, когда его удар заблокировали. У соперника было владение, но не было моментов. Потом была остановка атаки, когда Олусегун получил желтую. Я увидел эту ситуацию и не понял причины, по которой надо было давать фол, показывать желтую. Это было странно", - поделился Ивич.

Матч 20-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Краснодаром" завершился победой хозяев со счетом 2:1. На дубль полузащитника Мохаммеда Мохеби ответил колумбиец Джон Кордоба. Главный арбитр встречи Василий Казарцев из Санкт-Петербурга удалил полузащитника "горожан" Олакунле Олусегуна на 49-й минуте.

В активе "Краснодара" 39 очков после 20-ти матчей. Санкт-петербургский "Зенит" отстает на 2 очка, но имеет шансы возглавить турнирную таблицу и опередить "горожан" уже завтра. В рамках 20-го тура РПЛ "сине-бело-голубые" встретятся с "Уралом", победа над которым позволит "Зениту" набрать 40 очков в 20-ти матчах и выйти на первое место в таблице.

Источник: "Матч ТВ"

Краснодар Ивич Ростов
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