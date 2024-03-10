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Экс-наставник "Локомотива" Эштреков: "Динамо" - одна из команд, которая имеет шансы на чемпионство

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Бывший наставник «Локомотива» Владимир Эштреков высказался о матче «Динамо» против «Ахмата» в рамках 20-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился рассуждениями о перспективах «Динамо», а также матче «бело-голубых» против «Ахмата» в 20-ом туре РПЛ. По словам Эштрекова, «Динамо» одержало заслуженную победу над «Ахматом» (2:0), хотя у футболистов команды из Грозного были моменты, но они не смогли их реализовать.

«Динамо» – одна из тех команд, у кого есть шансы. Раз они так близко подобрались, отставали на шесть очков, сейчас уже разница в два очка от «Зенита» и одно от «Краснодара», - передает слова Эштрекова Metaratings.

Динамо Локомотив Зенит Краснодар Ахмат Эштреков
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