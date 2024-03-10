"Ничья - это неплохо. Но мы могли сегодня и выиграть, и проиграть. Была игра туда-сюда. Были мои ошибки - газон цепанул, сделал плохой пас и нам забили. Хорошо, что ребята поддержали и мы вовремя отыгрались. Мы прошли сборы. У нас 10 новых человек - можно сказать, что пришёл новый коллектив. Всё идёт нормально. У нас хорошо идёт игра. Надеюсь, так будет дальше", сказал Заболотный.
"Сочи" и "Локомотив" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России. Команды обменялись четырьмя голами (2:2) а матч заканчивали в неполных составах. Полузащитник "железнодорожников" Артем Карпукас и форвард "горожан" Серхио Кордова были удалены с поля, Россиянин покинул поле после двух желтых карточек, футболист "Сочи" - после прямой красной за фол.
"Локомотив" набрал 32-е очко и делит 4-5 места с ЦСКА. В активе "Сочи" после 20-ти матчей лишь 13 очков. Команда располагается на последнем месте в турнирной таблице.
Источник: "Чемпионат"
Вратарь "Сочи" Заболотный: игра с "Локомотивом" была туда-сюда. У нас 10 новичков - пришёл новый коллектив
Голкипер "Сочи" Николай Заболотный прокомментировал ничью (2:2) с "Локомотивом" в матче 20-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"