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"СЭ": в случае отставки Гильермо Абаскаля, "Спартак" заплатит испанскому специалисту 1,8 миллиона евро

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Московский "Спартак" заплатит 1,8 миллиона евро Гильермо Абаскалю, если тот будет уволен по решению руководства клуба.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Спартак" выплатит Гильермо Абаскалю 1,8 миллиона евро, если тот будет уволен по решению руководства клуба. Контракт испанского специалиста рассчитан до конца следующего сезона.

После 20-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 очко. В 20-м туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля уступила воронежскому "Факелу" со счетом 0:2. "Красно-белые" сыграют с "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в первом матче футболисты Деограсии смогли обыграть подопечных испанского специалиста с минимальным счетом. Напомним, что в зимнее трансферное окно московский клуб приобрел Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро.

Источник: "СЭ"

Абаскаль Спартак
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