"Никакого заговора против "Спартака" нет". В клубе высказались о судействе

"Точно говорил и буду говорить, что никакого заговора против "Спартака" нет.
Что абсолютно точно можно и нужно улучшать — работу VAR. Сколько судьи тратят времени на принятие решения, — это неприемлемо. Иногда не совсем понятно, как на основе линий и камер, которые есть у нас, можно принять решение. В целом, есть понимание, что у судейского корпуса очень сложная работа. К VAR у нас вопросов больше", - сказал Некрасов.
Московский "Спартак" завершил минувший сезона на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От призовой тройки красно-белых отделило одно очко.
Под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего команду в январе этого года, спартаковцы провели 17 матчей во всех турнирах, в которых одержали 11 побед, дважды сыграли вничью и потерпели 4 поражения.
Также подопечные Карседо завоевали Кубок России, победив в решающем матче за трофей "Краснодар" по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - по пен.).
Источник: "Матч ТВ"