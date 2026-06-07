"Легенда, феномен". Глушенков - о Соболеве

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков высказался об игре в весенней части сезона форварда команды Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
Оценить Соболева в весенней части минувшего сезона? Легенда, феномен.

Что с ним случилось? Я уже говорил когда-то: дайте человеку спокойно заниматься своим делом и вы увидите другого Сашку Соболева. Так и получилось", - сказал Глушенков.

Нападающий Александр Соболев отличился в составе петербургского "Зенита" 8 забитыми мячами в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в весенней части завершившегося сезона.

Отметим, за весь сезон 29-летний форвард сине-бело-голубых записал на свой счет 13 голов, а также добавил к ним три результативные передачи на партнеров.

Источник: "КП Спорт"

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